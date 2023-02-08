Курск, 8 февраля, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал район электроподстанции в поселке Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Виталий Белоусов/РИА Новости Провода и изоляторы электрической подстанции

«Насчитали 8 прилётов», — написал губернатор.

По его словам, в результате повреждений без электричества остались жители Теткина, а также села Попово-Лежачи. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения.

По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») напомнил, что в непосредственной близости от зоны СВО находятся Брянская, Курская, Белгородская области.