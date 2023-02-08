Захарова заявила, что слова журналиста о взрывах на «Северных потоках» должны комментировать в США

Москва, , 18:59 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на «Северных потоках». По её словам, российская сторона уже не раз отмечала нежелание серьезного расследования со стороны Дании, Германии и Швеции. Теперь комментировать слова журналиста должны в США, считает дипломат, о чем написала 8 февраля в своем телеграм-канале.

Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Напомним, о том, что дистанционные взрывные устройства на трубопроводах «Северный поток» установили летом 2022 года водолазы ВМФ США, в рамках якобы учений НАТО заявил 8 февраля 2023 года журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Руководил подготовкой теракта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, утверждает журналист.

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Однако расследование журналиста опровергла представитель Белого дома Эдриенн Уотсон, назвав его «ложью и полным вымыслом».