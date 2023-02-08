Варшава, 8 февраля, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Варшава разочарован тем, что Германия собирается передать Украине мало танков Leopard 2. Об этом 8 февраля заявил журналистам вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Daniel Karmann/dpa/ТАСС Танк Leopard 2

Он прокомментировал визит в Варшаву министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Наш вклад — 14 штук. Немецкий — тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии», — сказал Блащак.

Ранее глава минобороны Польши выразил неудовольствие тем, сколько танков в Берлине пообещали Варшаве взамен отправленных на Украину Т-72. Он сообщил, что ФРГ готова прислать 20 танков, тогда как в Польше хотят 44.

Напомним, Польша первой выступила с инициативой поставить Украине 14 танков Leopard 2, но не могла этого сделать без согласования с Берлином. 24 января в Германии согласились поставить также 14 «леопардов». После этого о желании передать четыре таких же танка сообщили в Канаде.