Завершен разбор завалов на месте обрушения дома в Ефремове под Тулой
Ефремов, Тульская область, 8 февраля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В городе Ефремов под Тулой завершили разбор завалов на месте обрушения жилого дома из-за взрыва бытового газа, сообщает МЧС России в официальном телеграм-канале.
Ольга Тихонова/РИА Новости
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
«Спасатели МЧС России завершили разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области», — говорится в сообщении.
В МЧС России уточнили, что разобрано 80 куб. м. завалов.
Напомним, из-за взрыва газа произошло обрушение части многоквартирного дома в Ефремове. По последним данным, число погибших выросло до шести человек при взрыве газа в городе Ефремове под Тулой.