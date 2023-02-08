Ефремов, Тульская область, 8 февраля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В городе Ефремов под Тулой завершили разбор завалов на месте обрушения жилого дома из-за взрыва бытового газа, сообщает МЧС России в официальном телеграм-канале.

Ольга Тихонова/РИА Новости Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области

«Спасатели МЧС России завершили разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области», — говорится в сообщении.

В МЧС России уточнили, что разобрано 80 куб. м. завалов.

Напомним, из-за взрыва газа произошло обрушение части многоквартирного дома в Ефремове. По последним данным, число погибших выросло до шести человек при взрыве газа в городе Ефремове под Тулой.