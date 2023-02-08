Число погибших при землетрясении в Турции превысило 9 тыс. человек
провинция Кахраманмараш , 8 февраля 2023, 18:40 — REGNUM Число обнаруженных погибших после землетрясений в Турции выросло до 9057 человек. Об этом 8 февраля сообщил журналистам президент страны Тайип Эрдоган во время поездки по наиболее пострадавшей провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.
По данным журналистов, глава государства также сообщил, что 52 979 человек получили травмы, кроме того, от поземных толчков обрушились 6444 здания.
«Мы уберём руины, вызванные стихией, объединим государство и народ плечом к плечу, и не оставим без внимания ни одного гражданина», — сказал Эрдоган.
Стоит отметить, что Эрдоган 8 февраля отправился с поездкой по провинции Кахраманмараш, где были эпицентры двух мощных землетрясений, произошедших 6 февраля. Он посещает палаточные городки для оставшихся без жилья, общается с пострадавшими.
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