Турция, 8 февраля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Число обнаруженных погибших после землетрясений в Турции выросло до 9057 человек. Об этом 8 февраля сообщил журналистам президент страны Тайип Эрдоган во время поездки по наиболее пострадавшей провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости Ликвидация последствий землетрясения в Турции

По данным журналистов, глава государства также сообщил, что 52 979 человек получили травмы, кроме того, от подземных толчков обрушились 6444 здания.

«Мы уберём руины, вызванные стихией, объединим государство и народ плечом к плечу и не оставим без внимания ни одного гражданина», — сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что Эрдоган 8 февраля отправился с поездкой по провинции Кахраманмараш, где были эпицентры двух мощных землетрясений, произошедших 6 февраля. Он посещает палаточные городки для оставшихся без жилья, общается с пострадавшими.