Два подростка подорвались на взрывоопасном предмете в Макеевке
Макеевка, ДНР, 8 февраля 2023, 18:31 — REGNUM В Макеевке Донецкой Народной Республики пострадали два подростка. Об этом 8 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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Согласно дополнительной информации, поступившей оперативным линиям СЦКК ДНР, инцидент произошёл в Горняцком районе Макеевки.
«В результате подрыва на взрывоопасном предмете ранены парни-подростки 2008, 2009 годов рождения», ― говорится в сообщении представительства телеграм-канале.
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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 7 февраля, в Кировском районе города Донецка Донецкой Народной Республики мирный житель подорвался сброшенной ранее ВФУ запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток».