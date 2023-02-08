Макеевка, ДНР, 8 февраля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. В Макеевке Донецкой Народной Республики пострадали два подростка. Об этом 8 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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Согласно дополнительной информации, поступившей оперативным линиям СЦКК ДНР, инцидент произошёл в Горняцком районе Макеевки.

«В результате подрыва на взрывоопасном предмете ранены парни-подростки 2008, 2009 годов рождения», ― говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 7 февраля, в Кировском районе города Донецка Донецкой Народной Республики мирный житель подорвался на сброшенной ранее ВФУ запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток».