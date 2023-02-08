Москва, , 18:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов, сообщает 8 февраля пресс-служба Кремля.

Владимир Путин © Михаил Климентьев/РИА Новости

Заседание намечено на 9 февраля и пройдет в режиме видеоконференции.

«Основными темами к обсуждению станут итоги работы АСИ в 2022 году и планы на предстоящий 2023-й год», — говорится в заявлении пресс-службы.

На повестке совета обсуждение реализации Национальной социальной инициативы, включая улучшение качества услуг и сервисов в социальной сфере, и программы по подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель экспертного совета программы «Открыто для всех» Александра Левицкая напомнила, что проект, запущенный Агентством стратегических инициатив (АСИ), направлен на формирование в России сообщества инклюзивного бизнеса.