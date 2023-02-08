Москва, , 18:26 — REGNUM Столетие гражданской авиации будет отмечаться 9 февраля в России. В этот день президент РФ Владимир Путин проведет встречу с представителями авиаотрасли и примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации в режиме видеоконференцсвязи. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Самолет © Виталий Невар/РИА Новости

В этот же день Владимир Путин примет участие в торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, посвященном юбилею российской гражданской авиации. Лучшие представителя отрасли получат из рук президента награды.

Напомним, 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». Уже 17 марта того же года было создано первое добровольное воздушное общество «Добролет», развивавшееся за счет взносов граждан.

В настоящее время российская гражданская авиация стала одной из самых важных отраслей экономики России. Услугами гражданской авиации ежедневно пользуются миллионы граждан РФ. По итогам 2022 года российские авиакомпании перевезли более 95 млн человек.