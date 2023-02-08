Берлин, , 18:23 — REGNUM Западные санкции, направленные на то, чтобы как можно сильнее ударить по экономике России, не возымели должного эффекта. Результат оказался далёким от ожиданий Запада. Об этом в статье для немецкого издания Welt заявил обозреватель Эдвард Штайнер.

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Причина удивительной экономической мощи России, по словам автора публикации, кроется в богатой ресурсной базе, позволившей ей нарастить экспорт сырья. Кроме того, отмечает эксперт, экономической устойчивости России поспособствовала грамотная реакция Центрального банка на вводимые экономические ограничения.

«С начала спецоперации Москва отлично заработала на экспорте, а слаженная работа руководства смогла добиться укрепления рубля», — говорится в публикации.

Штайнер отметил увеличение притока в РФ не только повседневных товаров, но и высоких технологий. По его словам, в целом импорт товаров и услуг за 2022 год составил колоссальные 346 миллиардов долларов.

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Обозреватель также указал на безрезультатность угроз со стороны США и Евросоюза, которые призывали прекратить сотрудничество с Россией. Несмотря на это, многие страны, в том числе Турция, Китай и Индия, продолжают налаживать связи с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик Габор Штайнгарт в журнале Focus заявил, что санкции против России, введённые западными странами после начала специальной военной операции, по-видимому, наносят гораздо меньший удар по российской экономике, чем предполагалось. По его мнению, российская финансовая система смогла адаптироваться к отключению от международной системы платежей SWIFT. Также автор издания отмечает, что экономика России в 2024 году, по прогнозам Международного валютного фонда, вероятно, обойдёт показатели Германии.

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