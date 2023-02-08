У участников драки в челябинской школе обнаружили ружье и пистолет

Челябинск, , 18:15 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о факте хулиганства, произошедшего 8 февраля в одной из школ Челябинска, правоохранительные органы провели оперативные мероприятия по местам жительства участников драки. Были обнаружены пневматическое ружье, травматический или сигнальный пистолет, пули, гаечный ключ и балаклава. Видеокадры обыска и задержания опубликовало МВД по региону.

Пистолет © Сергей Фадеичев/ТАСС

Напомним, на территории школы в Курчатовском районе 8 февраля произошла массовая драка с участием учащихся старших классов. Два человека получили травмы и доставлены в больницу.

Видеокамера запечатлела инцидент, произошедший в фойе школы №5. Около десятка человек в масках и черной одежде ворвались в здание и стали избивать друг друга. За всем этим наблюдает охранник, вмешаться в конфликт он не посмел.

Ряд местных СМИ приводит слова учащихся образовательного учреждения, где произошла драка, о том, что её участники были скинхедами. Так это или нет, разберутся правоохранительные органы.

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