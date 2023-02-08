Джакарта, , 18:13 — REGNUM Индонезии следует равняться на российскую армию, беря с нее пример. Об этом, как передает индонезийский портал Tribun, заявил министр обороны страны Прабово Субианто.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Индонезийский министр задался вопросом на каком уровне находится военная мощь Индонезии по сравнению с Россией.

«Безусловно, российская армия на порядок выше и лучше», — заявил глава Минобороны Индонезии, отметив, что это может стать мотивацией.

Прабово Субианто подчеркнул, что население Индонезии больше населения России, однако только 400 тысяч человек входят в состав национальной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям в Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан выразил разочарованием тем, что Джакарта пока не может купить российскую нефть.