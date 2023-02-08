Глава минобороны Индонезии считает, что нужно равняться на российскую армию
Джакарта, 8 февраля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Индонезии следует равняться на российскую армию, беря с нее пример. Об этом, как передает индонезийский портал Tribun, заявил министр обороны страны Прабово Субианто.
Индонезийский министр задался вопросом, на каком уровне находится военная мощь Индонезии по сравнению с Россией.
«Безусловно, российская армия на порядок выше и лучше», — заявил глава минобороны Индонезии, отметив, что это может стать мотивацией.
Прабово Субианто подчеркнул, что население Индонезии больше населения России, однако только 400 тысяч человек входят в состав национальной армии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям в Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан выразил разочарование в связи с тем, что Джакарта пока не может купить российскую нефть.