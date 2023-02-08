Джакарта, 8 февраля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Индонезии следует равняться на российскую армию, беря с нее пример. Об этом, как передает индонезийский портал Tribun, заявил министр обороны страны Прабово Субианто.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Индонезийский министр задался вопросом, на каком уровне находится военная мощь Индонезии по сравнению с Россией.

«Безусловно, российская армия на порядок выше и лучше», — заявил глава минобороны Индонезии, отметив, что это может стать мотивацией.

Прабово Субианто подчеркнул, что население Индонезии больше населения России, однако только 400 тысяч человек входят в состав национальной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям в Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан выразил разочарование в связи с тем, что Джакарта пока не может купить российскую нефть.