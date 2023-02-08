Донецк, 8 февраля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также Зайцево, Иловайск, Майорск и Новобахмутовка подверглись обстрелам вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 8 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

Отмечается, что обстрелы Новобахмутовки со стороны ВСУ были зафиксированы в 13:40 (совпадает с мск) и 14:00 и в ходе них по населённому пункту было произведено восемь выстрелов из танка и выпущено десять снарядов калибра 152 мм соответственно.

Также указывается, что в 14:30 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 14:35 — пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 15:50 и 16:05 — пять мин калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм по Майорску и в 16:40 — восемь снарядов калибра 152 мм по Зайцево.

Кроме того, уточняется, что в 16:50 ВФУ было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS по Иловайску, в 17:04 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и в 17:40 — четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, про предварительной информации, в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка погибли два мирных жителя.