Мелитополь, , 21:42 — REGNUM Меры социальной поддержки, отвечающие стандартам российского законодательства, станут актуальны в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 1 марта.

Андрей Исаев Пресс-служба «Единой России»

Ожидается, что пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты будут пересчитаны согласно нормам российского законодательства. В случае, если размер пенсии после перерасчета станет меньше, чем был до него, предполагается установить региональную доплату. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», заместитель руководителя думской фракции партии Андрей Исаев объяснил, что процесс оформления пенсии лицам, проживающим в новых регионах, равно как и выехавшим из них, будет длиться в течение года, до 29 февраля 2024 года.

В ходе установления мер соцподдержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке. По словам Андрея Исаева, гражданам, которые не смогут подтвердить трудовой стаж на основании документов, предложат сделать это через межведомственные комиссии, которые без документов позволят решить проблему.

В порядке адаптации в российское законодательство переведут граждан с инвалидностью.

Исаев также указал, что пенсии были пересчитаны в баллах задним числом, начиная с 2022 года. Для определения размера средней заработной платы при подобном пересчете на этих территориях предполагается учитывать средние зарплаты в соседних регионах. Соответственно, для ДНР и ЛНР это 40 183 рубля при выборе Ростовской области в качестве ориентира. Для Херсона и Запорожья таким ориентиром, соответственно, окажется Крым с зарплатой 37 315 рублей, добавил Исаев.

Право на льготы после вступления законопроекта в силу появится и у лиц, признанных пострадавшими от радиационного воздействия, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан со статусом почетного донора Украины предполагается приравнять к лицам, которые были награждены нагрудным знаком «Почетный донор России».

Как сообщает сайт er.ru, к единообразию предполагается привести и законодательство в сфере здравоохранения: Госдумой в первом чтении одобрен законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

Одновременно стартовал процесс адаптации в сфере образования. В частности, в его рамках планируется урегулировать процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.