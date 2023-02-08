Москва, 8 февраля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Руководство России окажет поддержку ученым, ведущим разработки в сфере защиты страны от электромагнитного удара. О важности этого вопроса 8 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными, награжденными премиями в области науки и инноваций за 2022 год.

Владимир Смирнов/POLL/РИА Новости Владимир Путин

Одним из награжденных является сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко. Его труды касаются разработки и внедрения новой технологии испытаний сложных технических устройств на стойкость и безопасность эксплуатации в условиях воздействия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения.

Как отметил в своей речи Фисенко, в условиях поступления все большего числа новых вызовов надо сделать все, чтобы критические, уязвимые и важные объекты инфраструктуры были к ним готовы.

По словам молодого ученого, необходимо «разработать стратегию, актуализировать ее и быстрыми темпами начинать реагировать, отрабатывать важные аспекты». Как отметил Фисенко, этот вопрос требует особого внимания руководства России.

В ответ на это президент РФ заметил, что помнит, о чем говорил руководитель научно-исследовательского института Минобороны РФ, и будет заниматься этим вопросом.

«Реакция со стороны государства, государственных органов управления должна быть, мы это понимаем. Мы еще вернемся к этому», — заявил Путин.

Ранее офицер военно-воздушных сил Соединенных Штатов в отставке Кристиан Орр в статье для сайта 19FortyFive заявил, что электромагнитный удар по США является самой опасной военной угрозой для страны.

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