Луганск, , 20:38 — REGNUM Меры соцподдержки, аналогичные законодательству РФ, к 1 марта появятся в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Андрей Исаев (справа) Пресс-служба «Единой России»

Кроме того, в соответствии с российским законодательством будут пересчитаны пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты. Если после перерасчета размер пенсии станет ниже, чем был ранее, то будет установлена региональная доплата. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

«Оформить пенсию лица, как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года», — отметил парламентарий.

Более того, жители новых регионов для установления необходимых мер социальной поддержки смогут предоставить документы и на украинском языке.

«В тех случаях, когда люди сами не смогут подтвердить документально стаж, во всех регионах появятся межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут это сделать», — добавил Исаев.

Лица, признанные инвалидами, также будут адаптированы к российскому законодательству.

Исаев подчеркнул, что пенсии задним числом уже пересчитаны в баллах, начиная с прошлого года, при этом в качестве размера средней заработной платы в новых субъектах принято решение взять средние зарплаты в близлежащих регионах.

«В качестве такой цифры будут взяты средние зарплаты в соседних регионах. Соответственно, для ДНР и ЛНР это 40 183 рубля. Ориентир — Ростовская область. Для Херсона и Запорожья это, соответственно, Крым, — 37 315 рублей», — сказал он.

Право на льготы после принятия соответствующих поправок в законодательство получат и лица, признанные пострадавшими от радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Граждан, имеющих статус почетного донора Украины, планируется приравнять к лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

Как пишет сайт er.ru, единые нормы будут регулировать и сферу здравоохранения — Госдума в первом чтении приняла законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

Процесс интеграции также коснется и сферы образования. Планируется урегулировать процесс признания ученых степеней и званий, полученных жителями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.