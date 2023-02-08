Берлин, , 17:56 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц отправится во Францию, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает NTV.

Уточняется, что Шольц вылетит в Париж вечером 8 февраля. Во французской столице канцлер также встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее The Telegraph сообщило, что Зеленский прилетел в Лондон 8 февраля на борту военно-транспортного самолета британских военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл в Киев.