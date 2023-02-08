Берлин, , 17:56 — REGNUM Депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) уже на текущей неделе представят в бундестаге инициативу по организации перемирия между Россией и Украиной. Об этом на пресс-конференции 8 февраля заявил сопредседатель АдГ Тино Крупалла.

Читайте также: Президент Чехии заявил о необходимости мирных переговоров по Украине

«Мы как мирная фракция хотим мирных переговоров и хотим, чтобы эту тему, наконец, обсудили в бундестаге», ― подчеркнул политик.

Он также добавил, что инициатива по перемирию была согласована во фракции большинством голосов накануне, 7 февраля.

Депутат отметил, что предлагаемые правительственной коалицией решения по урегулированию ситуации на Украине ведут только к её эскалации, а также вызывают обеспокоенность из-за втягивания Германии в противостояние двух стран.

Ранее по теме: Европа может попросить Киев начать мирные переговоры, но с условием

В партии считают, что обе противоборствующие стороны необходимо призвать к участию «во всеобъемлющих и далеко идущих переговорах» о прекращении огня. Кроме того, нужно выдвинуть и России, и Украине ряд предложений, которые могли бы стать частью мирного соглашения. Так, предполагается постепенный вывод российских войск с территории Украины до уровня до 24 февраля 2022 года, а также создание санкционированных ООН территорий в четырёх областях ― Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Как сообщало ИА REGNUM, после декабрьской поездки президента Украины Владимира Зеленского в США посол России Анатолий Антонов заявил, что высказывания киевского режима о примирении с Россией являются пустым звуком.

По его словам, приезд Зеленского в Вашингтон показал, что ни администрация, ни он сам к миру не готовы, а появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованности в достижении мира, лживы.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в США: ни Киев, ни Вашингтон к миру не готовы