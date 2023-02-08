Херсон, 8 февраля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Социальное обеспечение, которое предоставляется гражданам РФ в рамках действующего законодательства, будет реализовано в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, начиная с 1 марта этого года.

Пресс-служба «Единой России» Андрей Исаев

Как сообщает rostovgazeta.ru, пенсии и приравненные к ним ежемесячные выплаты планируется пересчитать в соответствии с действующим в РФ законодательством. Если окажется, что пенсия стала меньше после такого перерасчета, разница будет возмещена посредством региональной доплаты.

Замглавы фракции «Единой России» в ГД, координирующий направление «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы партии Андрей Исаев пообещал, что население новых регионов, включая и выехавших из них граждан, будет иметь возможность оформить пенсии до конца февраля следующего года.

Чтобы получить от государства социальные выплаты, население новых регионов может подать документы на украинском языке.

Исаев отметил, что, если вышедшие на пенсию граждане не имеют на руках документов, подтверждающих стаж, они могут обратиться в специальные межведомственные комиссии, которые появятся в каждом регионе, чтобы обеспечить себя пенсионными выплатами без бумаг и документов.

К законодательству РФ также планируют адаптировать и категорию граждан, которые имеют инвалидность.

«Пенсии задним числом были пересчитаны в баллах, начиная с 2022 года. Какую цифру брать в качестве средней заработной платы для такого расчёта на этих территориях? Принято решение, что в качестве такой цифры будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах», — сказал Андрей Исаев.

По словам Исаева, пенсии государство планирует пересчитать задним числом, начиная с 2022 года. Принято решение, что в качестве такой цифры будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах. Для ЛДНР правительство будет ориентироваться на Ростовскую область, где средняя зарплата составляет 40 183 рубля, а при расчетах в Запорожье и Херсонской области за основу берется Республика Крым с показателем в 37 315 рублей.

Льготное обеспечение положено и лицам, которые пострадали из-за радиационного воздействия в период ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также после вступления в силу новой законодательной инициативы для почетных доноров Украины начнет действовать новый, аналогичный статус — «Почетный донор России».

Как сообщает сайт er.ru, сейчас к единому знаменателю приводится и такое направление, как здравоохранение. Дума в соответствующем законопроекте, утвержденном в первом чтении, уже закрепила ряд положений, касающихся охраны здоровья и обращения лекарственных препаратов в новых регионах.

Кроме того, коррективы предполагаются и в сфере образования. Координация коснется граждан ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья, которым ранее были вручены ученые степени и звания.