Депутат Госдумы Гурулёв предложил не стесняться возможности применить ядерное оружие

Москва, , 17:51 — REGNUM России не следует стесняться способности применить ядерное оружие, это достояние всего народа, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

«Мы говорим о непредсказуемой эскалации, то надо говорить как можно жестче. Когда американцы говорят о защите Южной Кореи, они не стесняются признавать, что готовы использовать ядерное оружие. Нам тоже не надо такого стесняться, наше ядерное оружие — достояние всего российского (советского) народа», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что у России «есть заряды к ствольной артиллерии, к минометам 240-мм, к реактивной артиллерии, к ракетам оперативного, оперативно-тактического назначения».

«Это вполне в состоянии утихомирить любого желающего зайти на территорию РФ с оружием», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, наличие у Украины ядерного оружия допустил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 7 февраля в беседе с Radio ZET.

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