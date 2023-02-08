Вашингтон, , 17:54 — REGNUM В Советском Союзе строили самолёты, которые успешно сбивали вражеские аэростаты, говорится в статье «Советы строили на заказ самолёты-убийцы воздушных шаров во время холодной войны» для издания The Drive.

«Начиная с 1956 года разведывательные аэростаты, дрейфовавшие на больших высотах из стран Запада на территорию государств Варшавского договора, стали серьёзной помехой для советских военных», — говорится в статье.

Отмечается, что аэростаты могли нести как пропагандистские листовки, так и разведывательное оборудование или даже бомбу.

По данным автора статьи, в январе–феврале 1956 года на территорию СССР было запущено почти три тысячи аэростатов. В период 1956–1977 гг. над территорией СССР было обнаружено 4112 аэростатов, из них 793 сбили советские истребители — МиГ-19, МиГ-21, Ту-128, Су-15ТМ и Як-28П.

Автор статьи в заключении отмечает, что история российских аэростатов-перехватчиков подошла к концу, но поскольку аэростаты-разведчики «остаются на свободе, маловероятно, что кремлёвские стратеги полностью забыли об этой конкретной угрозе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, между США и Китаем возникла напряжённость из-за китайского аэростата, который был сбит американцами над Атлантическим океаном. Китайская сторона заявила, что гражданский метеозонд случайно оказался в воздушном пространстве Штатов.

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