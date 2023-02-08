Берлин, 8 февраля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Евросоюз будет оценивать последствия для европейской промышленности от принятия в США Акта по снижению инфляции, но отказывается наращивать субсидии для предприятий в ЕС. Об этом 8 февраля заявил в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц.

EPA/RONALD WITTEK/ТАСС Промышленность в Германии

«Несдерживаемая гонка субсидий с США однозначно была бы неверным путём», — сказал глава правительства ФРГ.

Он заявил, что нужно приветствовать меры Вашингтона, направленные на поддержку курса «климатической нейтральности». Шольц также не согласен с тем, что это приведёт к деиндустриализации в Европе, рецессии и уходу компаний за океан.

Напомним, в США приняли Акт по снижению инфляции в августе 2022 года. Документ предполагает выделение субсидий в размере $370 млрд на американские предприятия, связанные с «чистой энергетикой» и использующие только отечественные комплектующие. В Еврокомиссии заявили, что данные преференции угрожают промышленности ЕС.