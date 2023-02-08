Путин: Россия должна фокусироваться на достижении национальных целей развития

Москва, , 17:42 — REGNUM России ни в коем случае нельзя распылять силы, средства и ресурсы в технологической сфере. Об этом 8 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

«Очевидно, что ни в коем случае нельзя распылять силы и средства, ресурсы. Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», — сказал он.

Кроме того, глава Российского государства указал, что первоначально необходимо сосредоточиться на технологиях и продукции, позволяющих обеспечивать работу «здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности», а также обеспечить территориальную целостность нашей страны.

При этом Путин подчеркнул, что по названным направления России нужно иметь свои компетенции и базовые технологии.

«В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов», — пояснил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегию научно-технологического развития России и подходы к единой государственной программе в области технологического развития нашей страны необходимо пересмотреть.