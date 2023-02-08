Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Поставка танков M1 Abrams Украине будет связана с серьезными проблемами. В первую очередь это касается логистики. Кроме того, для украинских военных использование этой техники может оказаться слишком сложным с учетом отсутствия опыта работы с танками Abrams. Об этом заявил ветеран армии США Гленн Жирона.

M1 Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В статье для Newsweek он отметил, что «для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил», логистика при поставке американских танков M1 Abrams «может оказаться слишком сложной задачей».

«По моему опыту, тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть войну», — заявил бывший военный.

Как заметил ветеран, поставка такого малого количества танков в принципе не играет особой роли для ведения военных действий. Их направление Киеву может носить символический характер.

Напомним, в январе 2023 года президент США Джо Байден сообщил о решении поставить киевскому режиму 31 американского танка M1 Abrams. Однако, как пишет The Washington Post, поставки состоятся не ранее конца 2023 года.