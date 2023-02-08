Москва, , 17:40 — REGNUM Жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика и безопасность должны стать научно-технологическими приоритетами. Об этом 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию заявил президент России Владимир Путин.

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава государства попросил внимательно отнестись к выбору таких приоритетов.

«Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», ― подчеркнул российский лидер.

В первую очередь глава государства указал на необходимость сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, ЖКХ, энергетики, ключевых отраслей промышленности, а также на сфере безопасности. Путин подчеркнул, что у Росси по этом направлениям должны быть собственные компетенции, базовые технологии.

«В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов», ― констатировал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить себе технологический суверенитет, создав собственные технологии в важнейших отраслях, таких как микроэлектроника, сфера IT, транспорт и многие другие.