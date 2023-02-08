Донецк, , 17:37 — REGNUM С 1 марта в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях начнут действовать адаптированные к законодательству РФ меры соцподдержки.

Пресс-служба «Единой России» Андрей Исаев (в центре)

Это коснется в первую очередь выплат пенсий и ежемесячных пенсионных выплат. Если пенсия после перерасчета окажется меньше, чем до него, будет начисляться региональная доплата, пишет rostovgazeta.ru.

Как сообщил координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России» Андрей Исаев, на получение пенсии могут претендовать лица, проживающие в новых регионах, а также выехавшие из них. Оформить ее можно будет в течение года, до 29 февраля 2024 года.

Для оформления получения мер соцподдержки жители новых регионов будут иметь возможность предоставлять документы на украинском языке.

Тем, кто не сможет документально подтвердить стаж, будет предложено обратиться в межведомственную комиссию, где без бумаг можно будет это сделать.

Адаптивно в российское законодательство переведут также лиц, признанных инвалидами.

По словам Исаева, пенсии пересчитали задним числом в баллах начиная с 2022 года. На новых территориях для расчета будут учитывать средние зарплаты в соседних регионах. В ЛДНР ‑ это 40 183 рубля, ориентир — Ростовская область. Для Херсона и Запорожья это Крым с зарплатой 37 315 рублей.

Льготы смогут получать также граждане, пострадавшие от радиации, и ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Лиц со статусом почетного донора Украины приравняют к лицам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России».

К единообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения. В Госдуме был принят законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах, — сообщается на сайте er.ru.

Кроме того, начата интеграция в сфере образования. В перспективе будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, полученных жителями новых областей России.