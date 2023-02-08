Минобороны Молдавии отреагировало на сообщения о вызовах граждан в военкоматы

Кишинёв, , 17:36 — REGNUM В Молдавии действительно рассылают повестки гражданам страны с требованием явиться в военкомат, но это не связано безопасностью в регионе. Данную информацию минобороны республики распространило 8 февраля.

Призывник Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство отреагировало на распространяемые в соцсетях фотографии повесток. В ведомстве назвали это «спекуляциями».

«Подобные действия проводятся постоянно. Отправка повесток о вызовах не имеет отношения к ситуации с безопасностью в регионе», — говорится в сообщении.

В министерстве призвали граждан сохранять бдительность и не поддаваться на манипуляции и дезинформацию.

Стоит отметить, что представители властей Молдавии, в том числе президент Майя Санду в последние месяцы делают заявления о необходимости перевооружить армию. Санду также заявила, что республика может вступить в крупный военный блок. Это происходит на фоне критики в адрес России. Кроме того, Кишинёв усиливает давление на Приднестровье.

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