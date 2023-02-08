Лондон, 8 февраля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, а также ещё семь физических лиц внесены в новый санкционный список властей Великобритании, обновлённые версия которого 8 февраля опубликована на сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Титов

Помимо Бориса Титова в этот список вошли его сын, глава организации «Деловая Россия» Павел Титов; владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов; глава совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик; Николай Егоров, ранее владевший 20% в Антипинском НПЗ и являющийся однокурсником президента России Владимира Путина; бывший председатель совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов; и акционер банка «Россия» и Национальной медиа группы Светлана Кривоногих.

При этом в сообщении уточняется, что с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине властями Британии были введены санкции в общей сложности против более чем 1,3 тысячи российских физических и юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил британский премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что Великобритания вместе с международными союзниками прорабатывает правовые аспекты конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине.