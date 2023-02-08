Лондон, 8 февраля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Великобритания вместе с международными союзниками прорабатывает правовые аспекты конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине. Об этом 8 февраля заявил премьер-министр страны Риши Сунак, выступая в парламенте.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

Премьер Британии уточнил, что прорабатывается юридический процесс, чтобы использовать российские активы для финансирования Украины.

Ранее посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин начал прорабатывать варианты изъятия замороженных российских активов в пользу Украины.

Подробнее в материале: Берлин начал проработку вариантов изъятия замороженных активов России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла воровством заморозку российских активов в странах ЕС. Западные страны заморозили активы Центробанка РФ на сумму около $350 млрд, в том числе 26 млрд фунтов стерлингов — в Великобритании.