Лавров обсудил с руководством Мавритании поставки топлива из России
Нуакшот, 8 февраля 2023, 17:30 — REGNUM Поставки в Мавританию продовольствия, удобрений, топлива обсудил в ходе своего визита в африканскую страну с мавританским руководством российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По этом он сообщил 8 февраля по итогам переговоров.
Отметив, что Мавритания заинтересована в поставках продовольствия, углеводородного топлива и удобрений из России, Лавров сказал:
По словам главы МИД РФ, он провёл содержательные переговоры с мавританским коллегой и с президентом республики. Говорили по большей части о торгово-экономическом сотрудничестве.
Читайте также: Глава МИД России Лавров прибыл в Мавританию
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 февраля, в ходе визита в Мали Лавров обсудил с руководством республики поставки нефтепродуктов, удобрений и пшеницы из России.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД РФ: Москва надеется на скорые поставки российских товаров в Мали