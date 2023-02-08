Нуакшот, , 17:30 — REGNUM Поставки в Мавританию продовольствия, удобрений, топлива обсудил в ходе своего визита в африканскую страну с мавританским руководством российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По этом он сообщил 8 февраля по итогам переговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мавритании Мохаммед Салем Ульд Мерзуг во время встречи в Нуакшоте © МИД России/РИА Новости

Отметив, что Мавритания заинтересована в поставках продовольствия, углеводородного топлива и удобрений из России, Лавров сказал:

«Мы сегодня подробно об этом говорили, готовы удовлетворять запросы в этих товарах и Мавритании, и других африканских стран».

По словам главы МИД РФ, он провёл содержательные переговоры с мавританским коллегой и с президентом республики. Говорили по большей части о торгово-экономическом сотрудничестве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 февраля, в ходе визита в Мали Лавров обсудил с руководством республики поставки нефтепродуктов, удобрений и пшеницы из России.

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