Москва, 8 февраля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Маршрут Северного морского пути придётся менять в зависимости от ситуации в Арктике, что нужно учитывать. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными Института океанологии РАН, награждёнными за исследования.

Вера Костамо/ТАСС Севморпуть

Учёные рассказали главе государства о процессах в сибирских реках, вызванных таянием арктических льдов.

«По нашим водам проходит оптимальный маршрут Северного морского пути, но зависимости от того, как ситуация будет меняться, нам важно понимать, где этот оптимальный путь будет проложен», — сказал президент.

Путин отметил, что с исследованиями учёных нужно ознакомиться сотрудникам Минтранса, потому что полученные данные важны для практического применения.

Напомним, Севморпуть является кратчайшим маршрутом между европейской частью России и Дальним Востоком. Однако движение по нему ограничено из-за сезонного сковывания северных морей льдами. В 2022 году по данному пути прошло 40 судов, которые в общей сложности перевезли более 1,2 млн тонн грузов.