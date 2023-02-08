Москва, 8 февраля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Добровольцы, которые получили инвалидность в ходе российской военной операции на Украине, смогут получать две пенсии, а также другие предусмотренные законодательством компенсации. Об этом 8 февраля на заседании координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сергей Аверин/РИА Новости Доброволец в зоне проведения СВО

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«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации», ― уточнил Мишустин.

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Премьер-министр добавил, что российское правительство продолжает разрабатывать дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, депутат Госдумы Анна Кузнецова выступила с инициативой расширения системы льгот для добровольцев, мобилизованных, контрактников в зоне СВО и их семей.