Путин поручил внести изменения в стратегию научно-технологического развития России

Москва, , 17:16 — REGNUM Стратегию научно-технологического развития России и подходы к единой государственной программе в области технологического развития нашей страны необходимо пересмотреть. Об этом 8 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Как подчеркнул президент РФ, российским властям необходимо максимально сконцентрировать кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы нашей страны на конкретно выбранном наборе приоритетов.

«В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ — стратегию научно-технологического развития», — сказал он.

Кроме того, Путин также поручил пересмотреть подходы «к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия для поддержки всех начинаний молодых российских учёных и их коллег будут создавать власти РФ.