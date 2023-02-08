Москва, 8 февраля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Стратегию научно-технологического развития России и подходы к единой государственной программе в области технологического развития нашей страны необходимо пересмотреть. Об этом 8 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Как подчеркнул президент РФ, российским властям необходимо максимально сконцентрировать кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы нашей страны на конкретно выбранном наборе приоритетов.

«В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ — стратегию научно-технологического развития», — сказал он.

Кроме того, Путин также поручил пересмотреть подходы «к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия для поддержки всех начинаний молодых российских учёных и их коллег будут создавать власти РФ.