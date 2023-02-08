Никосия, 8 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Генеральный менеджер кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Антонис Антониус в беседе со «Спорт-Экспресс» рассказал о деталях заключенного с российским тренером Александром Кержаковым контракта.

Григорий Соколов/РИА Новости Александр Кержаков

«Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой». Мы очень рады и гордимся тем, что Александр станет нашим тренером. Контракт с ним подписан на полтора года», — рассказал Антониус.

В сезоне 2021/22 Александр Кержаков занимал пост главного тренера «Нижнего Новгорода», выступающего в Российской Премьер-лиге.

Напомним, что после 22 сыгранных матчей чемпионата Кипра футбольный клуб «Кармиотисса», одержав шесть побед и набрав 23 очка, занимает десятое место в турнирной таблице.