Лондон, 8 февраля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Целью британских властей является победа Киева в военном конфликте с Россией в 2023 году, заявил 8 февраля премьер-министр Британии Риши Сунак в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Риши Сунак «Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить убедительную военную победу на поле боя в этом году».

По словам главы британского правительства, Лондон будет готовить пилотов ВСУ к управлению натовскими истребителями, также британцы начнут тренировать морских пехотинцев Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сунак в аэропорту встретил прибывшего в Лондон украинского президента Владимира Зеленского. Он собирается выступить перед британскими парламентариями.