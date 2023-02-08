Москва, , 17:08 — REGNUM 34-летний российский нападающий Артем Дзюба, находящийся на данный момент в статусе свободного агента, ответил на вопрос о медосмотре в «Локомотиве»

Артем Дзюба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«А вы из «Локомотива»? Я медосмотр для себя прошел», — цитирует футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Артем Дзюба с 3 ноября 2022 года находится без клуба после расторжения контракта с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор». Ранее футболист также выступал за «Спартак», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба после прохождения медицинского обследования заключит контракт с «железнодорожниками» до конца июня 2023 года. По соглашению с московским клубом нападающий будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Дзюба прошел медосмотр перед подписанием контракта с «Локомотивом»