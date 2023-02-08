Лондон, 8 февраля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Лондона, сообщает The Telegraph.

president. gov. ua Риши Сунак и Владимир Зеленский в аэропорту

По сообщению, Зеленский прилетел в Лондон на борту военно-транспортного самолета Королевских военно-воздушных сил (ВВС), а именно на самолете C-17.

Согласно полученной информации, Зеленского, который только приземлился в аэропорту Станстед, ждёт насыщенный день. Ожидается, что в ходе визита в Британию Зеленский выступит с обращением перед британским парламентом.

Известно, что это первый визит Зеленского в Лондон с начала спецоперации.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail потребовали задержать за военные преступления президента Украины Владимира Зеленского.