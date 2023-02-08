Киев, 8 февраля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена во второй половине дня 8 февраля в ряде украинских регионов.

Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press Бомбоубежище на Украине

В 16:37 мск воздушную тревогу объявили в Черниговской, в 16:38 мск — в Сумской, в 16:53 мск — в Харьковской и в 16:54 мск — в Днепропетровской и Полтавской областях.

Кроме того, украинские власти объявили воздушную тревогу в подконтрольной им части Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сумской, Полтавской и Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Затем этот режим был отменён.