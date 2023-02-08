Лавров заявил, что Россия и Мавритания считают необходимым наращивать экономические связи

Нуакшот, , 17:00 — REGNUM Наращивание связей в сфере экономики и в первую очередь прямых контактов бизнес-структур двух стран считают необходимым Россия и Мавритания. Об этом 8 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с мавританским президентом Мухаммедом ульд Газуани в Нуакшоте.

Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте © МИД России/РИА Новости

Как отметил глава российского МИД, он провёл с президентом Мавритании интересную и насыщенную беседу, в которой принимали участие министр иностранных дел и помощники президента африканской страны.

При этом он уточнил, что в ходе беседы стороны обсудили состояние отношений России и Мавритании и договорились достойно отметить 60-летие с момента установления дипломатических связей.

Также Лавров добавил, что весь этот период между двумя странами происходило насыщенное интенсивное сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, образовательной, политической и других сферах.

«У нас есть общее понимание необходимости наращивать экономические связи, прежде всего прямые контакты между нашими бизнес-структурами. В этом контексте мавританские экономические операторы заинтересованы в активном участии в бизнес-форуме Россия — Африка, который будет предшествовать второму российско-африканскому саммиту, намеченному на конец июля в Санкт-Петербурге», — сказал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Мавритании Мухаммед ульд Газуани и прибывший в столицу республики Нуакшот министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводят переговоры.