Москва, , 17:00 — REGNUM Российские военнослужащие успешно используют в зоне спецоперации РСЗО «Ураган». Расчеты Центрального военного округа не позволяют противнику найти укрытие от этого мощного оружия. Видеокадры их боевой работы показало Министерство обороны РФ в материале, размещенном 8 февраля в официальном телеграм-канале ведомства.

РСЗО «Ураган» Минобороны России

Было отмечено, что боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» занимают стартовые позиции и после развертывания наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям подразделений киевской армии. При этом помощь в корректировке артиллеристам оказывают подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Сразу после выполнения задачи расчеты РЗСО меняют свои позиции и проводят перезарядку, после чего уходят в районы ожидания.

Ранее Минобороны опубликовало видеокадры работы штурмовых отрядов ВДВ в зоне спецоперации. При поддержке добровольческих отрядов они наносят сокрушительные удары по противнику, уничтожая его огневые точки.

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