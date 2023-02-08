Москва, 8 февраля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Российские военнослужащие успешно используют в зоне спецоперации РСЗО «Ураган». Расчеты Центрального военного округа не позволяют противнику найти укрытие от этого мощного оружия. Видеокадры их боевой работы показало Министерство обороны РФ в материале, размещенном 8 февраля в официальном телеграм-канале ведомства.

Минобороны России РСЗО «Ураган»

Было отмечено, что боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» занимают стартовые позиции и после развертывания наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям подразделений киевской армии. При этом помощь в корректировке артиллеристам оказывают подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Сразу после выполнения задачи расчеты РЗСО меняют свои позиции и проводят перезарядку, после чего уходят в районы ожидания.

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Ранее Минобороны опубликовало видеокадры работы штурмовых отрядов ВДВ в зоне спецоперации. При поддержке добровольческих отрядов они наносят сокрушительные удары по противнику, уничтожая его огневые точки.

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