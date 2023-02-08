Волгоград, 8 февраля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В Волгограде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Уточняется, что виновником автоаварии стал водитель иномарки. Два транспортных средства столкнулись в 12:30 мск на улице исторической в Дзержинском районе города.

«26-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» […] не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с маршрутным такси «Пежо» с пассажирами, следовавшим по маршруту №149», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в телеграм-канале.

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В результате автоаварии 61-летняя пассажирка маршрутки доставлена в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в Кировском районе Волгограда КамАЗ столкнулся с маршрутным такси. По предварительной информации, виновником является 19-летний водитель грузовика. Возбуждено уголовное дело. В результате аварии пострадали девять человек: трое погибли, в том числе ребёнок.