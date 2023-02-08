Москва, , 16:56 — REGNUM Первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал информацию о переходе футболиста в московский «Локомотив».

Артем Дзюба Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Оптимистично смотрю на переход Дзюбы в «Локомотив». Это интересно. Решение не оптимальное, но позитивное. Если ему дадут шанс… Я не ожила такого перехода. У него будет интересное будущее <…>», — сказал Шупляков в интервью «Спорт-Экспресс» 8 февраля.

Также тренер ожидает, что у Артема Дзюбы будут проблемы с наставником «железнодорожников» Михаилом Галактионовым: «Близко с Галактионовым я не знаком, как они поведут себя, вопрос. Ведь Артем немного жестковат…».

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба успешно прошел медицинское обследование перед подписание контракта с «Локомотивом».

Через две недели, 22 февраля, «Локомотив» в матче четвертьфинала верхней сетки ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 сыграет со «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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