Москва, 8 февраля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Российские военные теперь могут оформить проездные документы на поезда дальнего следования в кассах без очереди, сообщает 8 февраля телеграм-канал холдинга «РЖД».

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд

Холдинг совместно с Минобороны РФ разработал процедуру приоритетного обслуживания пассажиров–военных на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам.

Услуга эта реализована в рамках системы управления электронной очередью. Военнослужащие при использовании электронных терминалов могут выбрать в перечне услуг кнопку «Оформление по воинским перевозочным документам».

«После получения талона они будут вызваны в кассу в приоритетном порядке», — сообщает РЖД. В итоге оформление безденежных билетов для военных теперь будет занимать не более пяти-десяти минут.

Холдинг добавил, что сейчас оформление билетов по воинским перевозочным документам осуществляется без очереди на 57 крупнейших железнодорожных вокзалах. Упоминаются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Иркутск, Владивосток.