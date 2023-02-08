Москва, 8 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В 2022 году резко увеличилось число попыток перевезти через границу РФ наличных денежных средств. Это касается и российских рублей, и иностранной валюты. Количество зафиксированных и пресеченных фактов выросло на 24% по сравнению с предыдущим годом, составив 11,67 тысячи, сообщили 8 февраля в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Всего таможенниками пресечено 11,67 тыс. попыток незаконного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты, что на 24% выше показателей предыдущего года», — говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что в четыре раза чаще предпринимались попытки незаконного вывоза валюты, чем ввоза. Большая часть наличности должна была попасть в Турцию, Таджикистан, Азербайджан и ОАЭ.

Зафиксировано, что вывоз наличной российской валюты был остановлен в 45% случаев из всех, остальные факты касались вывоза долларов и евро. Общий объем наличности, которую граждане пытались вывезти за пределы РФ, в рублевом эквиваленте составил около 2,1 млрд рублей. По данным фактам было возбуждено 103 уголовных дела, остальные факты нарушений легли в основу административных дел.