Москва, , 16:50 — REGNUM Пять крупнейших западных нефтегазовых корпораций, благодаря резкому росту цен на энергоносители, в 2022 году получили в общей сложности рекордную прибыль в размере $195 млрд. Об этом говорится в опубликованной 8 февраля статье газеты «Коммерсантъ».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным французской компании TotalEnergies, её прибыль в 2022 году составила $36,2 млрд, что вдвое больше показателя за 2021 год. Кроме того, о рекордных прибылях сообщили находящиеся в США ExxonMobil и Chevron, а также британские BP и Shell.

В отчётах компаний говорится, что причиной для роста прибыли стала нестабильная ситуация в мире, которая была вызвана конфликтом на Украине и ростом напряжённости между Китаем и Тайванем.

Напомним, в январе 2023 года президент России Владимир Путин сообщил о росте доходов в 2022 году российских компаний, добывающих нефть и природный газ. В том числе выросла выручка от экспорта газа, несмотря на то, что объёмы его добычи сократились на 11,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская нефть и иностранные товары осваивают новые маршруты