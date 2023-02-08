В результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка погибли два мирных жителя

Донецк, , 16:45 — REGNUM Про предварительной информации, в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Петровского района Донецка погибли два мирных жителя. Об этом 8 февраля рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела Донецка © Николай Тришин/ТАСС

«По предварительным данным, в результате обстрела Петровского района погибло двое мирных жителей нашего города», — отметил он в своём сообщении.

Также Кулемзин добавил, что в данный момент ведётся уточнение информации о пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что артиллеристы ВСУ в последнее время стали чаще точечно бить по больницам в населённых пунктах региона.